Иран заявил, что не желает расширения конфликта с Израилем

Иран не желает расширения конфликта с Израилем и его распространения на другие страны Ближнего Востока. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе встречи с послами, передает РИА Новости.

«Мы не хотим расширения войны, если, конечно, нам не навяжут. Мы не хотели этой войны, мы были заняты дипломатией по поводу ядерной программы», — сказал он.

Арагчи отметил, что если агрессия Израиля в отношении Исламской Республики прекратится, то Иран остановит свои ответные действия в отношении Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

Ранее россиян призвали воздержаться от поездок в Израиль и Иран.