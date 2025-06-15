Россиян призвали воздержаться от поездок в Израиль и Иран

Минэкономразвития: россиянам стоит воздержаться от поездок в Израиль и Иране

Гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Израиль и Иран до нормализации обстановки в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Российским туристам, находящимся в указанной зоне, проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям», — говорится в сообщении.

Также ведомство рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу своих продуктов в Израиль и Иран. Кроме того, им следует обязательно информировать российских туристов о текущей ситуации в регионе, порядке изменения или расторжения договора.

Операция Израиля получила название «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

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