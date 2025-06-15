Трамп заявил, что США не участвовали в последней атаке Израиля на Иран

Трамп: США не имели никакого отношения к последней атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к последней атаке Израиля на Иран. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«США не имеют никакого отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», — сказал Трамп.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее эксперт оценил влияние обострения вокруг Ирана и Израиля на мировую экономику.