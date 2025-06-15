Иран заявил, что готов подписать соглашение об отсутствии ядерного оружия

Иранская сторона готова заключить соглашение, официально закрепляющее отсутствие у страны ядерного оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Тегеран готов прекратить ответные действия в адрес Израиля при условии, что израильская сторона остановит атаки на иранскую территорию. По словам министра, шаги по деэскалации возможны только при соблюдении взаимных обязательств и отказе от агрессии.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию событий.

Ранее издание издание Times of Israel писало, что США отклонили запрос Израиля на присоединение к войне с Ираном.