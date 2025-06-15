В Иране отказались от сделки с США на условиях отказа от ядерной промышленности

Глава МИД Ирана Арагчи: Тегеран не заключит договор об отказе от мирного атома

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не станет заключать соглашение с США на условиях отказа от ядерной промышленности. Его слова приводит РИА Новости.

Также Арагчи рассказал, что в Тегеране планировали предоставить США предложения по урегулированию на шестом раунде переговоров. После атак Израиля в Иране отказались от продолжения переговоров, обвинив Вашингтон в поддержке действий еврейского государства и назвав США ненадежным партнером по диалогу.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова заключить соглашение, официально закрепляющее отсутствие у страны ядерного оружия. Одновременно представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике в парламенте Ирана Эбрахим Резаи назвал своевременным выход исламской республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее в Иране заявили, что не откажутся от атомной программы ради диалога с США.