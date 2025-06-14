В Иране отказались вести диалог с США из-за их поддержки Израиля

МИД Ирана: вести диалог с США нет смысла, пока они спонсируют Израиль

Иран исключает возможность участия в каком-либо диалоге с Соединенными Штатами Америки до прекращения агрессии Израиля против иранского народа. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, пишет РИА Новости.

«В сложившихся обстоятельствах, до тех пор, пока не прекратится агрессия сионистского режима, поддерживаемая и спонсируемая главным соучастником, участие в диалоге с этим самым спонсором является бессмысленным», — говорится в заявлении МИД исламской республики.

Багаи подчеркнул, что в настоящее время приоритетом для Ирана является противодействие действиям Израиля.

До этого Багаи отметил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном, касающиеся иранской ядерной программы, потеряли всякий смысл после израильской атаки.

В ночь на 13 июня израильские войска начали серию атак против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Ранее в США узнали, что Израиль ликвидировал представителей Ирана, с которыми вел переговоры Трамп.