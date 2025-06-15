На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине
close
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналу The Atlantic.

«Ситуации с Украиной не должно было произойти. Этого никогда не произошло бы. Это ситуация Байдена, а не Трампа. А я пытаюсь прекратить это», — сказал Трамп.

13 июня спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что американские власти проанализировали меморандумы России и Украины и представили, каким может быть итоговое разрешение конфликта.

В мае Трамп в беседе с журналистами после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что если существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине добиться не удастся, то Соединенные Штаты отойдут в сторону и «передадут дела» Европе.

Ранее генсек НАТО заявил о важности диалога с РФ по конфликту на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами