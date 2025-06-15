Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналу The Atlantic.

«Ситуации с Украиной не должно было произойти. Этого никогда не произошло бы. Это ситуация Байдена, а не Трампа. А я пытаюсь прекратить это», — сказал Трамп.

13 июня спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что американские власти проанализировали меморандумы России и Украины и представили, каким может быть итоговое разрешение конфликта.

В мае Трамп в беседе с журналистами после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что если существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине добиться не удастся, то Соединенные Штаты отойдут в сторону и «передадут дела» Европе.

Ранее генсек НАТО заявил о важности диалога с РФ по конфликту на Украине.