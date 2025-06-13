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Келлог заявил о понимании США возможного сценария урегулирования конфликта на Украине

Келлог: США свели меморандумы РФ и Украины и увидели формат возможного мира
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Mariam Zuhaib/AP

США сопоставили меморандумы, представленные Россией и Украиной, и увидели, как может выглядеть окончательное урегулирование конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог во время выступления на проходящем в Брюсселе форуме по вопросам евроатлантической безопасности, передает РИА Новости.

«Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату. Сейчас мы в достаточной степени уверены и понимаем, каким должен быть этот итог, если удастся к нему прийти», — цитирует его агентство.

Келлог добавил, что американская сторона считает возможным достижение мира между Россией и Украиной.

В мае президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что если существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине добиться не удастся, то Соединенные Штаты отойдут в сторону и «передадут дела» Европе.

Ранее главы МИД шести европейских стран заявили о намерении усилить давление на РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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