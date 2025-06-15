Президент России Владимир Путин заявил о трансформации глобального либерализма. Его слова в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» цитирует РИА Новости.

«Глобальный либерализм превратился из либерализма в тоталитаризм», — заявил российский лидер.

Полная версия интервью с Путиным пока не опубликована.

До этого бывший помощник президента Владислав Сурков предрек появление китайского и импортозамещающего либерализма.

По его словам, на сегодняшний день либерализм оказался поверженным, причем «на своем поле» в США с возвращением «авторитарного дуэта Трампа и Маска», шествующего во главе восставших консерваторов. Он считает, что либерализм выродился, поскольку свобода перестала быть ценной. Однако в будущем эта идеология вернется, но в другом виде.

По мнению Суркова, возрождение либерализма нежелательно, но неизбежно.

Ранее Путин назвал западный либерализм проявлением агрессии и крайней нетерпимости.