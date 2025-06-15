В Алжире и Омане обсудили последствия ударов Израиля по Ирану

Министры иностранных дел Алжира и Омана Ахмед Аттаф и Бадр аль-Бусаиди обсудили ракетные удары по Ирану, нанесенные израильской армией. Об этом пишет ТАСС.

Представители двух стран обсудили «тревожные события на Ближнем Востоке», вызванные израильскими обстрелами иранской территории.

Обе стороны заявили о необходимости мобилизации всех международных сил для скорейшего установления мира и поддержания безопасности в регионе.

В ночь на 15 июня Иран возобновил атаки на Израиль в ответ на направленную против страны агрессию. Более 40 ракет атаковали город Хайфу. В ударе также участвовали беспилотные летательные аппараты. Поражены были нефтеперерабатывающий завод, а также ключевые военные объекты и объекты по производству оружия.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по нефтехранилищу в Тегеране. На опубликованных журналистами кадрах видно, как над территорией хранилища клубился дым.

Ранее эксперт оценил влияние обострения вокруг Ирана и Израиля на мировую экономику.