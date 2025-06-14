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Трамп заявил, что дольше обсуждал с Путиным Иран, чем Украину

Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social о разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

Американский политик рассказал, что лидер РФ позвонил ему утром, чтобы лично поздравить с днем рождения.

«Но что более важно — чтобы поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы говорили долго. Намного меньше времени было потрачено на Россию/Украину, но это на следующую неделю», — сообщил Трамп.

Он добавил, что они оба согласны в том, что война Израиля и Ирана должна закончиться.

«Я объяснил, что и его война [с Украиной] тоже должна закончиться», — заключил президент США.

После возвращения Трампа в Белый дом лидеры общались по телефону уже пять раз. Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что их последняя беседа продолжалась 50 минут. Разговор глав государств был «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Кроме отношений РФ и США, они обсуждали обострение на Ближнем Востоке, «братство по оружию народов России и Америки в ходе Второй мировой войны» и урегулирование на Украине. Путин выразил готовность продолжить переговоры с Киевом после 22 июня.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.

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