В МИД Израиля заверили, что не собираются разрушать Тегеран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не собирается разрушать Тегеран, сообщил в эфире BFMTV министр иностранных дел страны Гидеон Саар.

«Мы будем нацеливаться на значимые объекты. Уничтожение Тегерана не является нашей целью», — сказал он.

Саар заверил, что в Израиле не имеют ничего против народа Исламской Республики, но борются с ее властями. Он отметил, что власти Израиля понимали, что операция против Ирана будет означать «тяжелый период» для гражданского населения страны, но другого выхода не было.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.