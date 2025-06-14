Путин с Трампом вспомнили о братстве по оружию

Путин и Трамп отметили братство по оружию во Второй мировой войне

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе разговора отметили общее боевое прошлое двух стран и союзнические отношения во времена Второй мировой войны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Как и в предыдущей беседе, оба президента отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны», — сказал Ушаков журналистам по итогам разговора Путина и Трампа.

Он добавил, что в телефонном разговоре с Трампом российский лидер упомянул о праздновании в США Дня американского флага и 250-летия Сухопутных войск.

До этого российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что очередной раунд российско-американских консультаций по деэскалации напряжённости в двусторонних отношениях состоится в Москве. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон. Встреча состоится «в самое ближайшее время», уточнил дипломат.

Ранее в США объяснили, почему риторика Трампа в отношении РФ меняется.