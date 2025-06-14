В МИД РФ заявили о готовности содействовать в решении вопроса ядерной программы Ирана

Россия готова продолжить содействие усилиям по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Об этом сообщили в Telegram-канале МИД РФ по итогам телефонного разговора российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его иранским коллегой Аббасом Аракчи.

«Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — говорится в сообщении.

Разговор Лаврова и Аракчи состоялся 14 июня. В ходе беседы глава МИД РФ подчеркнул, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против исламской республики, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскрыл позицию России по атаке Израиля на Иран.