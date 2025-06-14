Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом говорится на сайте российского дипломатического ведомства.

Лавров в ходе беседы подчеркнул, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против исламской республики, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права.

«Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — сказано в публикации.

Кроме того, Лавров и Аракчи условились продолжать контакты по теме обострения конфликта на Ближнем Востоке.

До этого президент РФ Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что Москва осуждает атаку Израиля на Иран.

Ночью 13 июня стало известно о начале израильской операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»), направленной на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам исламской республики. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Ирана, в том числе по Тегерану и Натанзу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.