В США выразили надежду, что Иран выберет переговоры для урегулирования эскалации

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил телеканалу Fox News, что Вашингтон надеется на выбор Тегераном пути переговоров для урегулирования эскалации на Ближнем Востоке. Его слова приводит ТАСС.

По словам министра обороны, США находятся начеку и готовы к решительным ответным действиям, в то время как американский лидер Дональд Трамп говорит Ирану о шансе на мир.

«Это действительно так, [шанс] включает в себя различные аспекты того, что обсуждалось. Иран знает об этом, они знают, что могут вернуться», — подчеркнул Хегсет.

Шеф Пентагона отметил, что в настоящее время Тегеран принимает свои собственные решения. При этом Вашингтон надеется на выбор Ираном варианта диалога.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

В ответ Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар в ответ на израильскую операцию против ядерных и военных объектов. В Армии обороны Израиля сообщили об «огромных разрушениях». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-советник Трампа призвал власти думать в первую очередь об интересах США.