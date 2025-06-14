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Экс-советник Трампа призвал власти думать в первую очередь об интересах США

Экс-советник Трампа Бэннон призвал при кризисе на Ближнем Востоке думать о США
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Global Look Press via ZUMA Press

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что интересы Соединенных Штатов и Израиля в сложившейся ситуации на Ближнем Востоке могут не совпадать, и призвал администрацию поставить интересы американского государства во главу угла. Слова Бэннона приводит Financial Times.

Экс-советник Трампа подчеркнул, что израильтяне ставят Израиль на первое место, американцы должны ставить США на первое место.

«И в Иерусалиме они должны обратить внимание на послание [Иисуса] Христа: взявшие меч — от меча и погибнут (Библия, Евангелие от Матфея 26:52 — прим. ред.)», — сказал Бэннон.

Также он отметил, что очень опасается втягивания американского государства в войну с Ираном.

13 июня представители команды американского журналиста Такера Карлсона заявили, что Трамп стал соучастником эскалации конфликта между Израилем и Ираном. По их словам, американский президент признал, что он заранее знал об атаке израильской армии на Исламскую Республику, когда заявил журналисту Брету Байеру, что был в курсе плана правительства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху нанести превентивные удары, и что атака не стала сюрпризом.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.

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