Стало известно, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину в честь дня рождения «красивую» вазу. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«О подарке Эрдогана Владимиру Путину могу сказать, что это была красивая ваза», — рассказал Ушаков.

Собеседник журналиста отметил, что акцентирование внимания на подарке турецкого лидера Путину связано с тем, что Эрдоган «лично распорядился», чтобы его доставили до телефонного разговора с президентом РФ.

8 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на день рождения своему российскому коллеге «произведение белорусских умельцев». В разговоре с журналистами белорусский лидер отметил, что это «очень серьезный подарок». Подробностей он не раскрыл.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в этот день у российского лидера были назначены рабочие встречи закрытого характера.

В тот же день состоялась неформальная встреча лидеров стран СНГ, а на следующий день прошло заседание Совета глав стран СНГ под председательством российского президента.

Ранее в Кремле рассказали, кто еще на Западе не поздравил Путина с днем рождения.