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Лукашенко получил от лидера Вьетнама свой портрет из драгоценных камней

Лидер Вьетнама То Лам подарил Лукашенко его портрет из драгоценных камней
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БЕЛТА

Генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лам во время визита в Минск подарил белорусскому президенту Александру Лукашенко его портрет из драгоценных камней. Об этом сообщает БелТА.

Белорусский лидер вручил гостю набор шоколада и набор различных белорусских продуктов. Он также назвал То Лама своим хорошим другом и принял его приглашение посетить Вьетнам. По словам Лукашенко, политики откровенно и обстоятельно обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшей работы.

В декабре прошлого года Лукашенко совершил официальный визит в Оман, в ходе которого обменялся с султаном Хейсамом бен Тариком подарками. Президент Белоруссии презентовал султану пистолет-пулемет системы Шпагина и слуцкий пояс. В свою очередь Хейсамом бен Тарик подарил гостю традиционный оманский кинжал Ханджар. Он считается обязательным предметом традиционного костюма арабов Омана, являясь национальным символом страны. После этого белорусский лидер в соответствии с традициями вручил султану монету.

Ранее выяснилось, что Эрдоган подарил Путину на день рождения.

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