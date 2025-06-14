На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Белоруссии сообщил, что формирует список граждан для эвакуации из Ирана

МИД Белоруссии во взаимодействии с РФ формирует список для эвакуации из Ирана
close
Reuters

МИД Белоруссии формирует список для эвакуации белорусских граждан, которые желают покинуть Иран на фоне событий в стране. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что работа ведется во взаимодействии с Россией.

«Ведется необходимая координационная работа, в том числе во взаимодействии с российской стороной», — сказали в белорусском МИД.

Информацию о гражданах, которые намерены эвакуироваться, можно также направлять на электронный адрес ir.consul@mfa.gov.by.

Что касается Израиля, то здесь в условиях закрытого воздушного пространства есть возможность выехать через сухопутную границу с Египтом и Иорданией, добавили в пресс-службе.

«Учитывая, что ближайшее посольство Республики Беларусь находится в Египте, советуем белорусским гражданам выезжать из Израиля через КПП Таба в городе Эйлат», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

До этого МИД России сообщил, что первая группа россиян в составе 86 человек вернулась из Ирана на фоне обострения обстановки в регионе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль атаковал территорию рядом с НПЗ в Иране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами