МИД Белоруссии сообщил, что формирует список граждан для эвакуации из Ирана

МИД Белоруссии во взаимодействии с РФ формирует список для эвакуации из Ирана

МИД Белоруссии формирует список для эвакуации белорусских граждан, которые желают покинуть Иран на фоне событий в стране. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что работа ведется во взаимодействии с Россией.

«Ведется необходимая координационная работа, в том числе во взаимодействии с российской стороной», — сказали в белорусском МИД.

Информацию о гражданах, которые намерены эвакуироваться, можно также направлять на электронный адрес ir.consul@mfa.gov.by.

Что касается Израиля, то здесь в условиях закрытого воздушного пространства есть возможность выехать через сухопутную границу с Египтом и Иорданией, добавили в пресс-службе.

«Учитывая, что ближайшее посольство Республики Беларусь находится в Египте, советуем белорусским гражданам выезжать из Израиля через КПП Таба в городе Эйлат», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

До этого МИД России сообщил, что первая группа россиян в составе 86 человек вернулась из Ирана на фоне обострения обстановки в регионе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль атаковал территорию рядом с НПЗ в Иране.