В МИД Италии раскрыли причину удара Израиля по Ирану

Израиль осуществил удары по Ирану на основе разведывательной информации, согласно которой Тегеран готовился через полгода получить 10 атомных бомб и две тысячи баллистических ракет. Об этом заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни, передает РИА Новости.

По словам Таяни, с ним этой информацией поделился глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Итальянский министр отметил, что подобные разработки представляют собой неминуемую экзистенциальную угрозу Израилю, всему Ближнему Востоку и международному сообществу.

Таяни добавил, что планы Ирана по созданию атомных бомб и ракет подтверждал доклад МАГАТЭ, в котором осуждалось нарушение Тегераном своих обязательств по вопросу обогащения урана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.