МАГАТЭ назвало сотрудничество с Ираном менее чем удовлетворительным

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало сотрудничество с Ираном «менее чем удовлетворительным». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад организации.

«МАГАТЭ раскритиковало «менее чем удовлетворительное» сотрудничество со стороны Тегерана», — говорится в сообщении агентства.

МАГАТЭ в докладе отметило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%. Также агентство заявило о «серьезной обеспокоенности» по поводу того, что Тегеран увеличил свои запасы урана с февраля по середину мая.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тегеран предпринимают попытки согласовать рамочный договор, который станет промежуточным этапом на пути к заключению полноценной ядерной сделки.

По данным издания, в Тегеране считают, что такое соглашение может приблизить стороны к новой сделке, и хотят включить в него подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу, а также обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Кроме того, возможным условием является проведение проверок на ядерных объектах Ирана.

Ранее Трамп заявил, что Иран не хочет, чтобы его разбомбили из-за ядерной программы.