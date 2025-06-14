На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о потере интереса США к мигрантам с Украины

Сенатор Никонорова: мигранты с Украины лишились особого отношения со стороны США
close
Reuters

Мигранты с Украины лишились привилегий и особого отношения со стороны правительства Соединенных Штатов Америки. Об этом ТАСС заявила член комитета Совета Федерации по международным делам, бывшая глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

«Некие исключения и поправки из полноценного поступательного решения проблемы мигрантов могла бы предоставить прежняя администрация для определенных дружественных стран, ставя интересы собственного государства на второе место. А сегодня украинцы просто попадают в общий список — в отдельности они практически не интересны Белому дому», — сказала сенатор.

Никонорова добавила, что нынешняя администрация Вашингтона не планирует отдельно выделять граждан Украины. По ее словам, украинцы получали особое отношение исключительно в рамках стратегии Белого дома.

Несколькими часами ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Украине, возможно, придется столкнуться с сокращением военной поддержки со стороны США на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном. По его мнению, Вашингтон вскоре будет вынужден пересмотреть свои приоритеты.

Ранее на Западе раскрыли, чем обернется для Украины сокращение помощи от США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами