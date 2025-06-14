Мигранты с Украины лишились привилегий и особого отношения со стороны правительства Соединенных Штатов Америки. Об этом ТАСС заявила член комитета Совета Федерации по международным делам, бывшая глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

«Некие исключения и поправки из полноценного поступательного решения проблемы мигрантов могла бы предоставить прежняя администрация для определенных дружественных стран, ставя интересы собственного государства на второе место. А сегодня украинцы просто попадают в общий список — в отдельности они практически не интересны Белому дому», — сказала сенатор.

Никонорова добавила, что нынешняя администрация Вашингтона не планирует отдельно выделять граждан Украины. По ее словам, украинцы получали особое отношение исключительно в рамках стратегии Белого дома.

Несколькими часами ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Украине, возможно, придется столкнуться с сокращением военной поддержки со стороны США на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном. По его мнению, Вашингтон вскоре будет вынужден пересмотреть свои приоритеты.

Ранее на Западе раскрыли, чем обернется для Украины сокращение помощи от США.