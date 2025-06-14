Британский аналитик предупредил, что США перестанут поддерживать Украину

Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Украине, возможно, придется столкнуться с сокращением военной поддержки со стороны США на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном. Об этом он сообщил в эфире на YouTube-канале.

По его мнению, Вашингтон вскоре будет вынужден пересмотреть свои приоритеты. Аналитик считает, что в случае выбора между Киевом и Тель-Авивом, США скорее сосредоточатся на поддержке Израиля.

Меркурис также отметил, что даже при сохранении интереса к помощи Украине, масштабы поставок будут незначительными и вряд ли смогут повлиять на ход конфликта.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

По израильским оценкам, было выпущено до 100 ракет, часть из которых попала по Тель-Авиву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент российский Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.