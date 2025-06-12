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На Западе раскрыли, чем обернется для Украины сокращение помощи от США

ISW: сокращение помощи Украине от США только укрепит позиции России на фронте
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U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сокращение военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов только укрепит позиции России на фронте и якобы подорвет перспективы мирного урегулирования. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

По мнению авторов, сокращение американской военной помощи не будет способствовать достижению устойчивого мира и не заставит президента России Владимира Путина пересмотреть свое представление о победе.

Аналитики указали, что западная военная помощь, в частности та, которую могут оперативно и в большом объеме предоставить только США, остается критически важной для обеспечения способности ВСУ «достигать решительных успехов на поле боя». Это создает риски усиления позиций России на фронте, говорится в отчете.

«Такое развитие событий противоречит задекларированной цели президента США Дональда Трампа по достижению длительного мира в Украине», — пишут в ISW.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, в бюджете на 2026 финансовый год. Хегсет подчеркнул, что действующая администрация президента США «придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт». По словам шефа Пентагона, в Белом доме считают, что мирное урегулирование российско-украинского конфликта путем переговоров отвечает интересам Киева, Москвы и Вашингтона.

Ранее Зеленский отказался считать, что Россия побеждает в конфликте на Украине.

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