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Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран ответит на действия Израиля

Иравани: Иран ответит на атаки Израиля для восстановления сдерживающего фактора
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иран решительно ответит на агрессию Израиля. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, передает РИА Новости.

По его словам, Тегеран сделает это, чтобы восстановить «сдерживающий фактор».

Также Иравани заявил, что атаки Израиля на Иран представляет собой акт государственного терроризма, объявление войны.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

По израильским оценкам, было выпущено до 100 ракет, часть из которых попала по Тель-Авиву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.

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