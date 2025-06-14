Представитель Ирана в ООН осудил атаки Израиля

Атаки Израиля на Иран представляет собой акт государственного терроризма, это объявление войны. Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани, передает РИА Новости.

По его словам, действия Израиля нарушают международное право.

Иравани добавил, что Иран не забудет уничтожение своих граждан в результате израильских нападений с применением американского оружия. Дипломат подчеркнул, что эти действия равносильны объявлению войны.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

По израильским оценкам, было выпущено до 100 ракет, часть из которых попала по Тель-Авиву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.