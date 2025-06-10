В Кремле прокомментировали приезд отца Илона Маска в Россию

Пресс-секретарь прокомментировал приезд отца предпринимателя и гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска Эррола Маска в Россию.

«Россия открыта для граждан других стран, самый лучший способ увидеть Россию и понять что-то, что говорят о России. Во многих странах — ложь, приехать и увидеть своими глазами. Поэтому, когда иностранцы приезжают в Россию, это очень здорово», — сказал представитель Кремля.

9 июня на полях Форума будущего — 2050 Эррол заявил, что Москва совершенно непохожа на ту, что показывают западные СМИ, потому что им не разрешают говорить правду.

Также бизнесмен рассказал, что не раздумывая приехал в Москву. По его словам, с ним связались и предложили приехать в российскую столицу, чтобы поговорить о будущем. Маск-старший заявил, что русские — одни из самых умных людей на планете, они создают впечатление людей думающих, поэтому было бы безумием не спросить их мнения по всевозможным вопросам.

Ранее в Госдуме предложили предоставить Маску политическое убежище и гражданство РФ.