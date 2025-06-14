Отношения Израиля и Британии охладели

Израиль перестал считать Британию надежным партнером. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Речь идет о том, что британские власти приняли решение ввести санкции против двух израильских министров.

«Очевидно, они сделали вывод, что мы ненадежный партнер», — заявил британский чиновник на условиях анонимности.

Тем не менее, в данный момент Лондон рассматривает возможность прекратить работу своей дипломатической миссии в Тегеране.

До этого Иран начал третью волну ракетных атак по территории Израиля.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Позже правительство Ирана пообещало дать жесткий ответ на израильскую атаку на объекты исламской республики.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.