Постпред РФ при ООН прокомментировал действия Израиля

Постпред РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Израиль грубо нарушил устав ООН и нормы международного права, атаковав Иран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль не утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение устава ООН и норм международного права», — отметил российский дипломат.

Он добавил, что военные авантюры Израиля толкают регион на «грань большой войны» и «масштабной ядерной катастрофы».

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завил, что надземная часть завода в иранском Натанзе, где производится уран, обогащенный до 60% (содержание изотопа уран-235), была уничтожена.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке.