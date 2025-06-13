Верховный лидер Ирана выступит с видеообращением

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с видеообращением иранцам на фоне ударов Израиля по территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу верховного лидера.

«Телевизионное обращение Верховного лидера к иранскому народу будет опубликовано в ближайшие минуты», — сказано в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

После израильских ударов Организация по атомной энергии Ирана сообщила о повреждениях на ядерном объекте в Натанзе, заверив при этом об отсутствии химического или радиационного заражения.

В МИД России призвали граждан РФ не посещать Израиль и Иран.

Ранее новый глава КСИР Ирана пообещал открыть «врата ада» для Израиля.