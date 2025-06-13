В США назвали возможные цели операции Израиля в Иране

CNN: операция Израиля может быть направлена на смену власти в Иране

Администрация США полагает, что Израиль рассматривает свою операцию как шанс для изменения власти в Иране. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

При этом пока неясно, будет ли Вашингтон оказывать поддержку израильскому государству в его попытках свержения власти в Иране. Согласно информации телеканала, израильское руководство уже долгое время анализирует различные варианты для реализации такого сценария в этой стране.

До этого постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что еврейское государство намерено добиться прекращения разработки Ираном баллистических ракет, а не только ядерной программы.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Ранее сообщалось, что США направляют войска на Ближний Восток из-за возможного ответа Ирана.