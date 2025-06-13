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США направляют войска на Ближний Восток из-за возможного ответа Ирана

AP: США перебрасывают военные силы на Ближний Восток
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Jeremias Gonzalez/AP

США перебрасывают свои вооруженные силы на Ближний Восток на фоне возможного ответа Ирана на израильские удары. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на осведомленные лица.

«Военно-морской флот отдал распоряжение эсминцу USS Thomas Hudner начать движение в сторону Восточного Средиземноморья», — говорится в публикации.

AP отмечает, что также было отдано распоряжение второму эсминцу, чтобы он начал движение вперед и мог быть готов к военным действиям по запросу Белого дома.

Один из собеседников издания отметил, что Трамп провел встречу с руководителями своего Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы предоставить детали, которые еще не были обнародованы.

До этого иранские издания сообщили, что в небо над городом Мешхед на северо-востоке страны поднялись истребители. По данным журналистов, в районе авиабазы Хамадан на западе страны слышны «страшные звуки».

Jerusalem Post со ссылкой на источники писал, что Израиль пытается убедить администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к операции против Ирана. Речь идет об операции против ядерных объектов и военных целей Исламской Республики Иран.

Ранее в Израиле сообщили о нанесении урона подземному комплексу на ядерном объекте Ирана.

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