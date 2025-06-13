США направляют войска на Ближний Восток из-за возможного ответа Ирана

США перебрасывают свои вооруженные силы на Ближний Восток на фоне возможного ответа Ирана на израильские удары. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на осведомленные лица.

«Военно-морской флот отдал распоряжение эсминцу USS Thomas Hudner начать движение в сторону Восточного Средиземноморья», — говорится в публикации.

AP отмечает, что также было отдано распоряжение второму эсминцу, чтобы он начал движение вперед и мог быть готов к военным действиям по запросу Белого дома.

Один из собеседников издания отметил, что Трамп провел встречу с руководителями своего Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы предоставить детали, которые еще не были обнародованы.

До этого иранские издания сообщили, что в небо над городом Мешхед на северо-востоке страны поднялись истребители. По данным журналистов, в районе авиабазы Хамадан на западе страны слышны «страшные звуки».

Jerusalem Post со ссылкой на источники писал, что Израиль пытается убедить администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к операции против Ирана. Речь идет об операции против ядерных объектов и военных целей Исламской Республики Иран.

Ранее в Израиле сообщили о нанесении урона подземному комплексу на ядерном объекте Ирана.