На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Катаре заявили о работе над немедленным прекращением агрессии Израиля

МИД Катара: Доха будет работать над немедленным прекращением агрессии Израиля
close
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Катар и его партнеры будут работать над тем, чтобы Израиль прекратил агрессию против Ирана. Об этом во время телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Арагчи заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, сообщает ТАСС.

Как заявили в катарском внешнеполитическом ведомстве, в ходе беседы стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке, в том числе атаку Израиля на Иран. Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что «Катар будет работать со своими партнерами на региональном и международном уровнях с целью немедленного прекращения агрессии против Ирана и недопущения ее катастрофических последствий для безопасности, стабильности и благополучия региона».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп после израильской атаки напомнил Ирану, что давал республике 60 дней на заключение сделки по ядерной программе в рамках своего ультиматума.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.

Все новости на тему:
Израиль атаковал Иран
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами