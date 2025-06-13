В Катаре заявили о работе над немедленным прекращением агрессии Израиля

Катар и его партнеры будут работать над тем, чтобы Израиль прекратил агрессию против Ирана. Об этом во время телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Арагчи заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, сообщает ТАСС.

Как заявили в катарском внешнеполитическом ведомстве, в ходе беседы стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке, в том числе атаку Израиля на Иран. Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что «Катар будет работать со своими партнерами на региональном и международном уровнях с целью немедленного прекращения агрессии против Ирана и недопущения ее катастрофических последствий для безопасности, стабильности и благополучия региона».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп после израильской атаки напомнил Ирану, что давал республике 60 дней на заключение сделки по ядерной программе в рамках своего ультиматума.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.