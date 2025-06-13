МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии в Тегеране Надин Лозано, которая представляет интересы США в исламской республике, и выразило протест в связи с израильскими ударами и их поддержкой со стороны США. Об этом сообщает агентство IRNA.

В ведомстве уточнили, что атака на Иран является нарушением международных норм и Устава ООН, а также подчеркнули ответственность американского правительства за «весьма опасные» последствия действий Израиля.

В Тегеране также считают, что нападение на страну не могло быть совершено без сотрудничества и координации с Вашингтоном.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), задача которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам исламской республики, в том числе по Тегерану и Натанзу.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп признался, что заранее знал о планах Израиля атаковать Иран. Несмотря на это, он выразил надежду на возобновление переговоров по ядерной программе.

Ранее в Иране пообещали продолжить работу в атомной сфере.