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Мерца заранее предупредили о готовящихся ударах по Ирану

Spiegel: Мерц был заранее проинформирован о готовящихся ударах по Ирану
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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц был заранее проинформирован израильской стороной о готовящихся ударах по Ирану. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на свои источники.

«Федеральный канцлер Фридрих Мерц с небольшим предупредительным интервалом был проинформирован о предстоящей атаке на Иран», — пишет издание.

Уточняется, что сообщение о грядущем ударе по территории Ирана Мерц узнал в 2:30 по местному времени.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), задача которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Позже издание The Wall Street Journal сообщило, что Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели.

Ранее в Израиле заявили об ударе в самое сердце иранской программы по созданию ядерного оружия.

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Израиль атаковал Иран
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