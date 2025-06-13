В Израиле заявили об ударе в самое сердце иранской программы по созданию ядерного оружия

Удары Израиля попали в самое сердце программы Ирана по созданию ядерного оружия. Об этом заявила РИА Новости посол Израиля в России Симона Гальперин.

По словам дипломата, Израилю удалось поразить основной иранский объект по обогащению урана в Натанзе и ликвидировать ведущего иранского ученого, работавшего над созданием ядерной бомбы, а также нанести серьезный урон иранской программе баллистических ракет.

«Сегодня ночью, в ответ на опасное сближение Ирана с возможностями в сфере ядерного оружия, мы предприняли действия по нейтрализации этой угрозы», — заявила она.

До этого в Службе безопасности Израиля сообщили, что ядерный объект в Натанзе был полностью уничтожен. При этом Организация по атомной энергии Ирана назвала повреждения объекта поверхностными, несмотря на неоднократные ракетные удары, и отметила, что ядерный объект Ирана в Фордо повреждений не получил.

При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ продолжит операцию по разгрому ядерной программы Ирана.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.