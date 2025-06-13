Названа ожидаемая продолжительность операции Израиля против Ирана

WSJ: Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели

Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Подчеркивается, что в Западном Иерусалиме считают одну волну ударов по объектам ядерной программы Ирана достаточной для того, чтобы нанести ей достаточный ущерб.

Сообщается, что целью атак Израиля одновременно будут представители руководства Ирана, склады с оружием и стратегические объекты Ирана. Такая тактика выбрана, чтобы лишить Тегеран возможности нанести полноценный ответный удар.

До этого посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что ЦАХАЛ поразил самое сердце программы Ирана по созданию ядерного оружия.

По словам дипломата, Израилю удалось поразить основной иранский объект по обогащению урана в Натанзе и ликвидировать ведущего иранского ученого, работавшего над созданием ядерной бомбы, а также нанести серьезный урон иранской программе баллистических ракет.

Ранее в Иране сообщили, что работа над ядерной программой продолжается.