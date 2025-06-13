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Названа ожидаемая продолжительность операции Израиля против Ирана

WSJ: Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели
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Vahid Salemi/AP

Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Подчеркивается, что в Западном Иерусалиме считают одну волну ударов по объектам ядерной программы Ирана достаточной для того, чтобы нанести ей достаточный ущерб.

Сообщается, что целью атак Израиля одновременно будут представители руководства Ирана, склады с оружием и стратегические объекты Ирана. Такая тактика выбрана, чтобы лишить Тегеран возможности нанести полноценный ответный удар.

До этого посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что ЦАХАЛ поразил самое сердце программы Ирана по созданию ядерного оружия.

По словам дипломата, Израилю удалось поразить основной иранский объект по обогащению урана в Натанзе и ликвидировать ведущего иранского ученого, работавшего над созданием ядерной бомбы, а также нанести серьезный урон иранской программе баллистических ракет.

Ранее в Иране сообщили, что работа над ядерной программой продолжается.

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