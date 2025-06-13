В России рассказали, какие последствия ждут Израиль после войны с Ираном

Израиль из-за конфликта с Ираном может оказаться в мировой изоляции и будет вынужден завершить свои агрессивные военные действия. Об этом в беседе с »Лентой.ру» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Собеседник издания пояснил, что Иран является суверенным государством, а также членом ООН, который был подвергнут массированной атаке другим членом организации. Сенатор отметил, что страны мира не торопятся публично поддержать Израиль, а США заявили о нежелании присоединиться к бомбардировкам Ирана.

«Надо иметь в виду, что Иран сейчас инкорпорирован достаточно серьезно в Шанхайскую организацию сотрудничества, в БРИКС, имеет в России очень серьезный договор, ратифицированный у нас», — указал Климов.

Сенатор добавил, что помимо этого у Ирана имеется более-менее устойчивый диалог со многими арабскими государствами. Поэтому Израиль может оказаться в изоляции и будет вынужден будет завершить агрессивные действия, резюмировал Климов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация как лев» против Ирана из-за возможного появления у страны ядерного оружия. Как сообщалось, «Моссад» заранее установил ракеты и дроны на территории противника, получив таким образом преимущество. Израилю удалось ликвидировать ключевых лиц военного руководства Ирана, физиков-ядерщиков.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху бросил вызов Трампу.