В Иране назвали МАГАТЭ соучастником атак Израиля

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), не осудив удары Израиля по ядерным объектам Ирана, стало его соучастником. Об этом сообщает ТАСС.

«МАГАТЭ, не осудив удар Израиля по иранским ядерным объектам, сделало себя соучастником израильской атаки», — говорится в сообщении.

Иранская организация заявила, что эта атака — «провал для МАГАТЭ из-за утраты и невыполнения генеральным директором Рафаэлем Гросси своей профессиональной и беспристрастной роли».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция «Нация как лев» может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Позднее стало известно, что совет МАГАТЭ проведет экстренное совещание на фоне удара по Ирану.

Ранее стало известно состояние ядерного объекта в Исфахане после удара Израиля.