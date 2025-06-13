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Стало известно состояние ядерного объекта в Исфахане после удара Израиля

Глава МАГАТЭ Гросси: ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки Израиля
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Majid Asgaripour/Reuters

Иранские власти подтвердили, что ядерный объект в Исфахане не пострадал от израильской атаки. Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси написал в соцсети Х.

В иранском городе Исфахан находится ядерный технологический центр (Isfahan Nuclear Technology Center). Объект также носит название Uranium Conversion Facility (UCF). Он является одним из из ключевых объектов иранской ядерной программы.

«Объект в Исфахане не пострадал», — написал Гросси.

Незадолго до этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал гендиректора МАГАТЭ провести экстренное заседание Совета управляющих из-за израильской атаки на ядерные объекты в исламской республике.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»). Цель операции заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Позже в пресс-службе Армии обороны Израиля уточнили, что в ночной атаке участвовали более 200 истребителей, которые якобы нанесли удары по более чем 100 целям по всей территории страны. В ходе масштабной операции на территории Ирана были ликвидированы три высокопоставленных иранских военных.

Ранее в Израиле пообещали продолжить удары по Ирану.

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Израиль атаковал Иран
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