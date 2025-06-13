В офисе Нетаньяху заявили о готовности к полноценной войне с Ираном

Гендельман: Израиль готов к возможности полноценной войны с Ираном

Израиль готов к возможности полноценной войны с Ираном. Об этом ТАСС заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«Израиль готов к любому развитию событий», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности полноценного вооруженного конфликта с Ираном.

Кроме того, в офисе Нетаньяху отметили, что Израиль в случае эскалации с Ираном рассчитывает прежде всего на собственные силы.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля по Ирану.