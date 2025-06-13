Глава МИД Ирана заявил, что США дали Израилю «‎зеленый свет» для ударов

Соединенные штаты дали Израилю «‎зеленый свет» для ударов по Ирану. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Эта атака не состоялась бы без координации и «зеленого света» от США. Правительство США как главный союзник Израиля несет ответственность за страшные последствия этих действий», — сказал министр.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные штаты не участвовали в нанесении ударов со стороны Израиля по Ирану.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля по Ирану.