В России заявили о причастности США к атаке Израиля по Ирану

Сейчас у Ирана нет потенциала, чтобы конфликт с Израилем носил более глобальный характер. Скорее всего Тегеран ограничится ответными атаками БПЛА по Израилю. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» сделал военный эксперт Юрий Кнутов.

«У Ирана есть достаточно серьезные рычаги давления на Израиль, например, перекрытие Ормузского пролива. Однако пойдет ли он на это или нет — это другой вопрос. Кроме того, важно, как поведут себя другие страны. Где-то год назад Пакистан заявлял, что если Израиль ударит по объектам ядерной программы Ирана, то он может передать для самообороны свое ядерное оружие. Такое крайнее развитие событий приведет к глобальному масштабу конфликта», — пояснил эксперт.

На сегодняшний день Иран отвечает на атаки Израиля очень мягко, только беспилотниками, отметил Кнутов. По его мнению, это говорит о том, что Тегеран пока не готов к глобальной войне, его задача — продемонстрировать силу и сохранить свой экономический потенциал для продолжения программы по созданию ядерного оружия.

«Американцы точно имеют отношение к атаке. Во-первых, Трамп признал, что знал о будущей атаке. Кроме того, Штаты могут использовать атаки Израиля, чтобы надавить на Иран и заставить его добровольно отказаться от реализации программ, связанных с ядерной энергетикой», — заявил Кнутов.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В ходе атаки были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и несколько ученых-ядерщиков.

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