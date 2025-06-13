Американских дипломатов в Израиле призвали пройти в укрытия

Посольство США в Израиле призвало персонал пройти в укрытия после удара по Ирану

Посольство США в Израиле призвало персонал пройти в укрытия после удара по Ирану. Соответствующее уведомление размещено на сайте дипмиссии.

На фоне возможных минометных обстрелов, атак БПЛА и ракетных ударов дипломатам и их родственникам напомнили, что подобные атаки нередко происходят без предупреждения, и призвали сотрудников дипмиссии заранее выяснить местоположение ближайшего убежища, следить за сообщениями местных СМИ, избегать массовых собраний и мест, отличающихся повышенным присутствием полиции.

Отмечается, что посольство США может дополнительно запретить дипломатам и членам их семей посещение некоторых районов Израиля, включая Западный берег Иордана и Старый город в Иерусалиме.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. В том числе целью стала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Комментируя ситуацию, в правительстве Ирана пообещали дать жесткий ответ на атаку со стороны еврейского государства. Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что дал «свободу действий» армии страны в рамках ответа на удары Израиля.

Ранее было названо число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле.