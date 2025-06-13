США могут присоединиться к ударам Израиля по Ирану

Ynet: американские военные могут присоединиться к Израилю в ударах по Ирану

Вооруженные силы США могут присоединиться к Израилю в его атаке на Иран в случае успехов начального этапа операции. Об этом пишет портал Ynet со ссылкой на источники.

По данным собеседников в «сфере безопасности», американцы присоединятся к ударам, если первоначальные результаты израильской операции окажутся успешными и принесут результат.

До этого президент Дональд Трамп заявил, что США готовы защитить себя и Израиль, если Иран попытается ответить на удары по своим объектам.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее президент Израиля прокомментировал удар по Ирану.