На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Израиля прокомментировал удар по Ирану

Президент Херцог: Израиль начал операцию по ликвидации угрозы существованию
close
Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна начала «целенаправленную операцию по нейтрализации угроз существованию нашего народа», нанеся удары по территории Ирана. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, «в течение последних десятилетий иранский режим, стоящий у руля глобальной империи террора, продолжал радикализировать и дестабилизировать регион с помощью своих ставленников, неустанно работая над наращиванием своего военного ядерного потенциала и расширением арсенала баллистических ракет».

Он также обвинил Иран в намерении «уничтожить государство Израиль» и стремился воплотить эти планы в реальности.

«Израиль имеет неотъемлемое право и священный долг защищать себя — и всегда будет делать это решительно и четко. Мы искренне надеемся, что это изменит траекторию развития нашего региона в направлении более мирного и процветающего будущего», — написал Герцог.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее в Совфеде заявили о начале «большой войны» на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Израиль атаковал Иран
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами