На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп надеется, что Иран возобновит переговоры с США

Трамп выразил надежду на возобновление переговоров по ядерной программе Ирана
close
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возобновление переговоров по ядерной программе Ирана. Об этом на странице в социальной сети X написала репортер телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Американский лидер дал интервью для телеканала Fox News после того, как Израиль начал операцию против Ирана. Он заявил, что Исламская Республика не может обладать ядерным оружием.

«Мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим», — сказал хозяин Белого дома.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее в Иране заявили, что США являются соучастником Израиля в ударах по Исламской Республике.

Все новости на тему:
Израиль атаковал Иран
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами