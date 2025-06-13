Трамп надеется, что Иран возобновит переговоры с США

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возобновление переговоров по ядерной программе Ирана. Об этом на странице в социальной сети X написала репортер телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Американский лидер дал интервью для телеканала Fox News после того, как Израиль начал операцию против Ирана. Он заявил, что Исламская Республика не может обладать ядерным оружием.

«Мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим», — сказал хозяин Белого дома.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее в Иране заявили, что США являются соучастником Израиля в ударах по Исламской Республике.