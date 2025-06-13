В Иране сообщили о менее 50 пострадавших во время атак Израиля

При атаках Израиля на Иран пострадало не менее 50 человек, в том числе дети

В результате израильского удара по столице Ирана пострадали как минимум 50 человек. Об этом сообщили корреспонденты иранского государственного телевидения.

По данным журналистов, среди раненых — не менее 35 женщин и детей.

Минувшей ночью Израиль начал военную операцию под кодовым названием «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), заявленной целью которой является нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Самолеты ВВС страны атаковали несколько объектов по всей стране, включая Тегеран.

Позже Израиль официально подтвердил проведение операции против Ирана. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что удары были направлены в том числе против объектов ядерной инфраструктуры в Натанзе и связанных с программой ученых. Как сообщила израильская газета The Jerusalem Post, ночью десятки израильских истребителей нанесли удары по военным целям и иранским ядерным объектам.

Портал Ynet со ссылкой на источник в службе безопасности Израиля писал, что при ударах Израиля могли быть ликвидированы члены военного руководства Ирана, включая начальника генштаба.

Ранее в израильской армии рассказали, сколько продлится операция против Ирана.