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Трамп заявил, что предложил Индии помощь в связи с авиакатастрофой

Трамп предложил Индии помощь США в связи с крушением самолета
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Amit Dave/Reuters

США предложили помощь Индии в связи с крушением самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

Лидер США назвал авиакатастрофу ужасной, одной из худших в истории авиации. По его словам, он сказал Нью-Дели, что Вашингтон готов сделать все, что в его силах.

«Это большая страна, сильная страна, они справятся с этим, я уверен. Я дал им понять, что если есть что-то, что мы можем сделать, то мы немедленно отправимся туда», — отметил глава государства.

По словам Трампа, «никто не имеет ни малейшего представления о том, что это может быть». Он также заявил, что дал Индии пару советов.

«Я сказал, что, может быть, вы посмотрите вот на это. Мы видели самолет. Похоже, он летел вполне нормально. Не похоже, что произошел взрыв. Просто похоже, что двигатели потеряли мощность», — уточнил президент.

Авиакатастрофа произошла днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. Рейс направлялся в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия.

Ранее стало известно, в какой части самолета сидел выживший при крушении в Индии.

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Крушение самолета в Индии
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